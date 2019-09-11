"Слуга народа" намерена прекратить полномочия ЦИК уже завтра

Верховная Рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК уже в четверг, 12 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявила замглавы комитета Алина Загоруйко (фракция "Слуга Народа"), пишет "Интерфакс-Украина".

"Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур - это не предмет этого представления. Сейчас речь идет только о прекращении", - сказала Загоруйко.

Представление президента поступило в Раду вечером в понедельник, 9 сентября. Сегодня комитет рассмотрит этот документ.

Как сообщил зампредседателя комитета Александр Качура ("Слуга Народа"), комитет намерен рекомендовать Раде "рассмотреть этот вопрос".

Напомним, официальным основание для роспуска ЦИК в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии "Слуга Народа" и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.