Зеленский отобрал ранг посла у Арьева, Герасимова и Логвинского

Президент Владимир Зеленский отобрал высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла у депутатов Верховной Рады Владимира Арьева и Артура Герасимова и бывшего депутата Георгия Логвинского.

Об этом говорится в указе №680/2019 от 11 сентября.

Своим решением Зеленский отменил указы Петра Порошенко №275 (а части, которая касается Арьева и Герасимова) и №298 (который касается Логвинского) как безосновательные.

Арьев получил ранг посла как глава комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, а Герасимов возглавлял постоянную делегацию Верховной Рады в ПА ОБСЕ. Логвинский был заместителем Арьева в ПАСЕ.

Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла соответствует первому рангу государственного служащего. Такой же ранг имеет, например, генерал армии.

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