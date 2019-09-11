НАБУ по решению суда завело дело на Климкина и Порошенко

Экс-министр МИД Павел Климкин и пятый президент Петр Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и пятым президентом, народным депутатом Петром Порошенко.

Об этом бюро сообщило в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Уголовное производство зарегистрировано 23 августа по решению суда, который обязал НАБУ начать расследование. Производство ведется по ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью или служебным положением генпрокурором Юрием Луценко.