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Сущенко поблагодарил Порошенко и Зеленского за усилия по освобождению пленных

Журналист призвал "продолжить этот успех и вернуть украинским семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков"

Сущенко поблагодарил Порошенко и Зеленского за усилия по освобождению пленных
Роман Сущенко
Фото: скриншот видео

Освобожденный по обмену с Россией журналист Роман Сущенко поблагодарил президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко за работу по освобождению украинских политзаключенных.

Об этом он заявил журналистам в аэропорту "Борисполь", передает "Укринформ".

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который, не поступившись интересами Украины, нашел нужные слова, веские аргументы и убедил лидера части россиян (Путина - ред.) в целесообразности пойти навстречу и совершить этот акт гуманизма. Я благодарен и Президенту Украины Порошенко за то, что он начал этот переговорный процесс, объединил мировое и европейское сообщества и в течение трех лет поддерживал мою семью", - сказал Сущенко.

Он выразил мнение, что очень показательным и символичным является то, что пленных украинцев освободили через две недели после празднования Дня Независимости.

По его убеждению, Украина "продемонстрировала миру, что она привержено цивилизованным, демократическим принципам развития, и показала свою верность общечеловеческим и европейским принципам".

"Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей. Это есть неоспоримый исторический факт. Вместе с тем его сегодня слушают, видят и слышат, ему верят еще почти 100 украинских семей, которые страдают. Я призываю его продолжить этот успех и вернуть украинским семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков", - добавил Сущенко.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. Среди уосвобожденных, в частности, и собственный корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам заключения за якобы шпионаж.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

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