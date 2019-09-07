Отсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными, - Баканов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимир Цемах, который в голландской прокуратуре имеет статус свидетеля по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17, был допрошен перед отправкой в Россию. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал глава государства журналистам в Борисполе после встречи освобожденных украинцев.

Глава СБУ Иван Баканов также рассказал, что отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией.

По его словам, решение относительно списков было продуманным и взвешенным главой государства.

"Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17", - сказал глава СБУ.

Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Владимир Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17.

Боевика достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного. Он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.

Также сообщалось, что выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17.