​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
ГлавнаяОбществоЖизнь

Сенцов: с освобождением последнего пленного наша борьба не закончится

Сенцов находился в российском плену более пяти лет.

Сенцов: с освобождением последнего пленного наша борьба не закончится
Олег Сенцов
Фото: Мустафа Найем

Режиссер Олег Сенцов выступил перед журналистами в аэропорту Борисполь после своего освобождения из российского плена, в котором он находился более пяти лет - с мая 2014 года.

"День сегодня действительно хороший. Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Большое спасибо. Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - сказал режиссер.

Вместе с Сенцовым самолетом в аэропорт Борисполь в субботу прибыли еще 10 политзаключенных - Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Артур и Евгений Панов, а также 24 украинских моряка.

Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования. Им также предстоит пройти реабилитацию.

Согласно данным украинского МИД по состоянию на февраль 2019 года, Россия удерживала более 70 граждан Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также