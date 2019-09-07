Сенцов: с освобождением последнего пленного наша борьба не закончится

Режиссер Олег Сенцов выступил перед журналистами в аэропорту Борисполь после своего освобождения из российского плена, в котором он находился более пяти лет - с мая 2014 года.

"День сегодня действительно хороший. Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Большое спасибо. Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - сказал режиссер.

Вместе с Сенцовым самолетом в аэропорт Борисполь в субботу прибыли еще 10 политзаключенных - Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Артур и Евгений Панов, а также 24 украинских моряка.

Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования. Им также предстоит пройти реабилитацию.

Согласно данным украинского МИД по состоянию на февраль 2019 года, Россия удерживала более 70 граждан Украины.