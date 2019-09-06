В Киеве полиция разыскивает мужчину, который открыл стрельбу в троллейбусе. В результате двое пассажиров получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в фейсбуке.

Правоохранители получили сообщение, что на улице Федорова в общественном транспорте произошел конфликт со стрельбой. Как выяснилось, между двумя пассажирами в троллейбусе произошла ссора, которая переросла в потасовку. В какой-то момент один из мужчин достал из рюкзака пистолет, выстрелил в сторону оппонента и вышел на остановке.

В это время в конфликт вмешался другой пассажир и догнал стрелка. Тот во время выяснения отношения совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.

"Двух пострадавших, 28 и 43 лет госпитализировали. Им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Очевидцы рассказали полицейским приметы стрелявшего: он был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

Напомним, ранее в Киеве конфликт между двумя водителями закончился стрельбой.