В субботу в Киеве до +26 градусов, без осадков

Ночью в столице +12…+14.

В субботу, 7 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов..

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+29 градусов, в Днепропетровской области +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Луганской области +7…+12 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

6 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.