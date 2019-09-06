В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Депутата Киевсовета подозревают в подделке диплома о высшем образовании

Он использовал его при устройстве на работу в госорганы власти.

Депутата Киевсовета подозревают в подделке диплома о высшем образовании
Фото: gordonua

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении депутату Киевского городского совета VIII созыва в подделке документа, а именно диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры.

Подозреваемому инкриминируют преступление по ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

По данным агентства «Украинские Новости» подозреваемого депутата зовут Сергей Майзель. Ранее он было во фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и занимал должность директора коммунального предприятия "Киевпастранс" , а также транспортного департамента КГГА.

Установлено, что Майзель использовал поддельный диплом при трудоустройстве на работу в государственные органы власти. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в апреле 2019 года СБУ разоблачила группировку лиц, которые незаконно переправляли людей за границу, делая для них поддельные документы.

Помимо паспортов, злоумышленники изготавливали и другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю. Фальшивки они сбывали через сеть посредников почти по всей территории Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также