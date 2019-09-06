Депутата Киевсовета подозревают в подделке диплома о высшем образовании

Он использовал его при устройстве на работу в госорганы власти.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении депутату Киевского городского совета VIII созыва в подделке документа, а именно диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры.

Подозреваемому инкриминируют преступление по ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

По данным агентства «Украинские Новости» подозреваемого депутата зовут Сергей Майзель. Ранее он было во фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и занимал должность директора коммунального предприятия "Киевпастранс" , а также транспортного департамента КГГА.

Установлено, что Майзель использовал поддельный диплом при трудоустройстве на работу в государственные органы власти. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, в апреле 2019 года СБУ разоблачила группировку лиц, которые незаконно переправляли людей за границу, делая для них поддельные документы.

Помимо паспортов, злоумышленники изготавливали и другие официальные документы различных государственных учреждений, в том числе государственные акты на землю. Фальшивки они сбывали через сеть посредников почти по всей территории Украины.