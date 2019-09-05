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В Черном море в районе Судака затонул прогулочный катер

13 человек были спасены, пропавшую женщину ищут в море.

В Черном море в районе Судака затонул прогулочный катер
Фото: portalik.flyfm.net

В Крыму в районе Судака затонул прогулочный катер "Камелот", одного из пассажиров спасатели ищут в море.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Крыму.

По информации ведомства, на борту находилось 12 пассажиров и два члена экипажа.

"Из них 13 человек были спасены. На данный момент силами спасателей ведутся поиски одного из пассажиров", – говорится в сообщении. По данным СМИ, при крушении пропала женщина.

В ведомстве добавили, что сообщение о происшествии поступило 5 сентября около 13:40. Катер затонул в районе мыса Меганом на расстоянии около 200 метров от береговой линии.

Официальной причины крушения катера нет. По данным СМИ со ссылкой на спасателей, прогулочный катер перевернулся из-за больших волн.

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