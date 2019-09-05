В Харькове охранник исправительной колонии застрелился из автомата на смотровой вышке

В Харькове охранник исправительной колонии застрелился на смотровой вышке.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"4 сентября в 13:05 поступило сообщение о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны. Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции. По прибытию полицейских информация подтвердилась. Погибшим оказался житель города Лозовая.

Фото: hk.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Днепре в отделении полиции аэропорта "Днепр" застрелился полицейский.