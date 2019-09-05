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ГлавнаяОбществоВойна

Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)

На освобождении фигуранта дела о крушении малайзийского "Боинга" настаивает Россия.

Фото: Lb.ua

В четверг, 5 сентября, в 11:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом пишет "Цензор.нет".

Ранее на этой неделе суд продлил арест Цемаха, срок ареста адвокат Роман Гонтарев не называл.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Обновление 12.00. Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Об этом из зала суда сообщила журналистка Алена Лунькова.

"Смену меры пресечения Цемаху удовлетворить. Освободить Цемаха в зале заседания", - написала журналистка.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

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