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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Каменском полиция по горячим следам задержала телефонного "минера"

Ложный звонок об угрозе взрыва совершил местный житель.

Полиция Каменского (Днепропетровская область) оперативно задержала мужчину, сообщившего о минировании торгового центра. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Сообщение о заминировании поступило в полицию 4 сентября около 16:40. На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Каменского отдела полиции и работники других служб. Из торгового центра эвакуировали посетителей и персонал заведения. В ходе обследования здания и территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

После проверки ТРЦ полиция задержала местного жителя, подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался 26-летний местный житель, который был пьян. Мобильный телефон подозреваемого изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Мужчине грозит от 2-х до 6 лет лишения свободы.

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