Украина выступила за возвращение России в СЦКК на Донбассе, - Олифер

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала возвращение России в Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

"В рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Украинская сторона ТКГ подняла этот вопрос в связи с увеличением количества нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, строители начали ремонт моста в Станице Луганской.

"Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован", - сказано в сообщении.

Олифер также сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

Социально-экономическая подгруппа договорилась о восстановлении мобильной связи.

Также участники подгруппы обсудили возвращение государственной и частной украинской собственности на оккупированной территории: на следующем заседании они рассмотрят возвращение хлебозавода украинскому владельцу.

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали в субботу, 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить. 25 августа Украина была вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. С 27 оккупанты продолжают имитировать работы по их демонтажу.

Ранее, 20 августа, украинская сторона уже приступала к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, но из-за отсутствия синхронных действий со стороны боевиков ОРЛО, Киев также был вынужден был прекратить работы.