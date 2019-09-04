Українці в окупації: як отримати легальні документи

П’ять років тому розпочалась війна на Донбасі, яка перекроїла не тільки територію, але й долі людей. За цей час виросли діти, які знають, що таке «Град», за звуками вміють розрізняти типи снарядів та розуміють, що ввечері не можна вмикати світло. За цей час з’явилась величезна категорія – ветерани АТО, чимало українців позбулися домівок та стали вимушеними переселенцями, а ще багато осіб взагалі нікуди не переїхали, але зараз вони живуть зовсім в інших умовах. Проте більшість тих, хто залишився на окупованій території, далі вважають себе українцями, громадянами нашої держави та бажають отримувати легальні українські документи.

Фото: telegra.ph/FreeSHІDua

Наталі 27 років, все життя вона прожила у Луганську. Попри те що дівчина російськомовна, вона вважає себе українкою та є громадянкою нашої держави. Її батьки виїхали з окупованої території до Харкова, та дівчина переїжджати відмовилась, адже разом з нею у будинку живе троє собак, яких не могла залишити. Більшість компаній, які раніше успішно працювали, збанкрутіли. Аудиторська фірма, в якій Наталя працювала бухгалтером, переїхала до Києва. Дівчина продовжила дистанційну роботу в компанії та додатково підпрацьовувала у місцевому магазині адміністратором. Там познайомилась з чоловіком та вийшла заміж, згодом завагітніла. 23 липня 2019 року Наталя народила первістка. Для реєстрації народження малюка, щоб отримати легальні українські документи, чоловік поїхав до столиці.

За 8 місяців 2019 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану Києва видали майже 500 свідоцтв про народження дітям, які народились на окупованій території.

З окупацією частини української території отримання українського свідоцтва про народження дитини або смерті особи для людей з тимчасово окупованих територій, попри їх бажання, було майже неможливим. Усе це через тривалість процедури, її затратність та перепони, пов’язані з в’їздом та виїздом з тимчасово окупованої території.

Проте з 24 лютого 2016 року почав діяти Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України».

Яка процедура отримання легальних документів для українців, які проживають на тимчасово окупованій території?

Вищевказаний Закон передбачає спрощений порядок встановлення факту народження чи смерті, що сталися на тимчасово окупованій території. Для цього необхідно:

1. Скласти заяву, додати всі наявні документи, що підтверджують факт народження чи смерті, та подати цей пакет документів до будь-якого суду за межами тимчасово окупованої території України.

2. Суд невідкладно призначить розгляд справи і, пересвідчившись у правдивості відомостей, прийме рішення про встановлення факту та видасть його заявнику.

3. З цим рішенням треба знову звернутися до РАЦСу і отримати відповідне свідоцтво.

Для отримання консультації та зразків заяви до суду Ви можете звернутися до будь-якого ДРАЦСу або центру безоплатної правової допомоги.

Закон зобов’язує суди невідкладно розглядати такого роду справи.

У більшості випадків ця процедура займає не більше 1-2 діб.

Закон передбачає можливість звернення з такими заявами близьких родичів.

При цьому суди приймають до уваги дуже широке коло доказів. Доказами на підтвердження слів громадян у суді можуть бути фотографії, покази свідків та родичів, у тому числі письмові та будь-які документи.

Після проходження цієї процедури жителі тимчасово окупованих територій матимуть на руках легальні українські документи про народження та смерть.

Судовий збір у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, не сплачується.

Наразі в Україні більше ніж 40 тис. мешканців тимчасово окупованих територій отримали документи за спрощеною процедурою.

Таким чином вся процедура отримання свідоцтва про народження дитини зайняла всього кілька днів. Чоловік Наталі звернувся до суду, надав медичний висновок про народження дитини та отримав дозвіл на реєстрацію дитини. Того ж дня він звернувся до ДРАЦСу та безкоштовно отримав перший документ сина.

Якщо у Вас є питання щодо захисту Ваших прав, звертайтесь до правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 0800 213 103.