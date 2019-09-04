Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
​Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продления
​Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продления
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Кабмин создал новые министерства
Кабмин создал новые министерства
Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания
Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Борисполе двое маленьких детей выпали из окон

Инциденты произошли сегодня с разницей в несколько часов.

Фото: facebook/Киев Оперативный

В Борисполе сегодня в течение дня произошло два инцидента с малолетними детьми: мальчики в возрасте 3 и 4 лет выпали из окна. Об этом сообщает паблик "Киев оперативный".

Фото: facebook/Киев Оперативный

В первом случае 3-летний мальчик выпал из окна на втором этаже, пока мать готовила еду в другой комнате. Вернувшись в комнату, женщина увидела мальчика на траве под окном на москитной сетке. Мать сразу спустилась вниз за ребенком и самостоятельно отвезла его в больницу.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Следственной группе, прибывшей на место происшествия, женщина объяснила, что мальчик и раньше ползал по подоконнику, и она делала ему замечания. Ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга, ЧМТ и ушибами.

Второй мальчик тоже выпал из окна на втором этаже, но его состояние тяжелое, ребенок находится в реанимации. Полиция сообщила, что мальчик находился под присмотром бабушки, на балконном окне также была натянута москитная сетка. Когда ребенок оперся на нее, сетка лопнула, и ребенок упал вниз.

Напомним, на прошлой неделе суд приговорил к 8 годам заключения женщину, которая оставила на 11 дней в закрытой квартире двух малолетних детей. Младший ребенок умер от голода и обезвоживания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также