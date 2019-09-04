В Черкассах 9 человек отравились блинчиками из супермаркета

В Черкассах произошло массовое пищевое отравление, в больницы попали 9 человек. Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы.

2 и 4 сентрября в инфекционную больницу госпитализировали 4 взрослых и 5 детей в возрасте до 17 лет, предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что все заболевшие употребляли блины с разной начинкой, приобретенные в одном из супермаркетов Черкасс.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы области проводят лабораторные исследования продуктов в этом супермаркете.

Напомним, в начале недели в Киеве отравились 7 студентов, покупавших шаурму в одном и том же киоске. По факту отравления полиция завела уголовное производство.