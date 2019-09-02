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Под Одессой от отравления шаурмой пострадали 37 человек

Пострадавших госпитализировали с симптомами гастроэнтероколита.

Под Одессой от отравления шаурмой пострадали 37 человек
Фото: facebook/Березанська міська лікарня

Массовое отравление шаурмой произошло в поселке Авангард под Одессой. Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на комисси ОГА по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел накануне, 1 сентября - в медучреждения начали массово поступать люди с симптомами пищевого отравления.

"Сначала 9 человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", = сообщила представитель Госпродпотребслужбы Лидия Степанова.

Расследование установило, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму на ул. Торговой.

Попытки чиновников проверить пункт продажи шаурмы сначала не увенчались успехом, так как работники закрыли киоск. ЗАйти на объект помогла полиция, проверка выявила многочисленные нарушения.

Напомним, летом 2019 года в Киеве от отравления шаурмой пострадали более 90 человек.

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