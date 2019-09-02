Во Львове полиция опросит подростка, бросавшего предметы в толпу на школьной линейке

13-летний мальчик бросил в собравшихся камешек и пластилиновую массу.

Полиция Львова установила личность подростка, устроившего провокацию на торжественной линейке по случаю Дня знаний. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Инцидент произошел сегодня утром в школе №24. Изначально сообщалось, что неустановленные хулиганы забросали участников линейки камнями, позже стало известно, что речь идет о двух предметах - камешке и пластилиновой массе "слайм".

Правоохранители установили, что предметы бросил с балкона в толпу 13-летний львовянин, который пришел в гости к другу.

Мальчик объяснил полиции, что сделал это "ради развлечения". Подростка опросят в присутствии его родителей.

В результате происшествия никто не пострадал, решается вопрос правовой квалификации события. По данным львовского издания Zaxid.net, камешек попал в представителя польского консульства во Львове - дипломат присутстовал на линейке, так как обучение в школе ведется на польском языке.