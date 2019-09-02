Фото: mk.dsns.gov.ua

В Вознесенске Николаевской области уже пятые сутки продолжается пожар на заброшенном мясокомбинате. Работа пожарных осложнена полуразрушенными конструкциями и угрозой обрушения стен, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар начался еще 29 августа, на объекте постоянно дежурят спасатели 12 части.

Горящее здание уже много лет не эксплуатируется, его помещения полуразрушены, внутри завалены проходы и отсутствует прямой доступ к очагам горения. В то же время существует угроза обрушения стен и перекрытий.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Фото: mk.dsns.gov.ua

"По предварительным данным возгорание возникло из-за несанкционированного вырезания металлических конструкций неустановленными лицами. Руководство объекта в полной мере уклоняется от ответственности и игнорирует ситуацию", - сказано в сообщении.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Сегодня горсовет Вознесенска провел внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Материалы по установлению причин и последствий пожара направлены в правоохранительные органы.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.