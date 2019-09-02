Август в Киеве был теплее климатической нормы

13 августа в Киеве был самый жаркий день лета.

Среднемесячная температура воздуха в августе составила 20,7 градусов тепла, что на два градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

«Холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12,0 градусов, а жарче всего - 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,0 и оказалась самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30 градусов было 5», - отметили в обсерватории.

Метеорологи так же добавили, парадокс нынешнего августа состоит в том, что самым жарким оказалась его третья декада, а холодной - первая,

Продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа.

Напомним, в марте этого года метеорологи прогнозировали, что после 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.