Закон безнаказанности

Русский, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно, и совершенно также поступает правительство. Это слова Александра Ивановича Герцена, российского оппозиционера, жившего в 19-ом веке.

К сожалению, точно также живем и мы, граждане независимого украинского государства в 21-ом веке. Политический режим при президенте Порошенко ярко продемонстрировал именно такую практику управления страной. С грубым, нескрываемым надругательством над положениями Конституции, наглым, откровенным воровством, категорически ненаказуемым. Замечу: термин воровство, как прежде писали, в особо крупных размерах, мне представляется более точным и содержательным, нежели несколько затуманенное из-за своего иноязычного происхождения слово коррупция.

То, что все годы нашей независимости переживаем мы, граждане все еще не правового государства, на юридическом языке называется дисфункцией в деятельности социального института. По причине стремления всех прежде избранных нами президентов и их челяди, социальные институты теряли свое существенное качество – деперсонализацию деятельности. Понимаю, пишу сложно, специальным языком. Постараюсь пояснить свои мысли проще: в нормальном, спокойном, цивилизованном государстве приход к власти новых законодателей и управленцев не меняет суть и практику социально-политического режима. В таком государстве жизнью его граждан управляет стабильный закон, а не тот человек, который призван временно руководить государством.

Деперсонализация деятельности любого социального института – важное условие его нормального функционирования. Принцип деперсонализации означает, что обеспечение всех функций института не зависит от особенностей личности тех, кто должен выполнять существенные задачи, обеспечиваемые данным институтом, не зависит от их склонностей, предпочтений и иных субъективных моментов. Это не мои слова, так думал и писал яркий московский юрист, профессор права Александр Максимович Яковлев.

Что день грядущий нам готовит? Нам, гражданам Украины, в большинстве своем отказавшимся продолжать жизнь в гноящемся ложью и самоуправством политическом режиме Петра Порошенко? Не знаю, как и все мы. Надеемся…

Великий француз Монтескье в 1748 году обосновал необходимость разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. В современном украинском государстве об этом знают… Но как применяют это знание? Да-да, именно так, созданием неизвестного наивному Монтескье института Смотрящих. Институт Смотрящих распространял свой контроль на все направления социальной жизни Украины. Смотрящим за системой здравоохранения до недавнего времени был молодой депутат Березенко, компетенция которого в медицинской тематике состояла лишь в том, что его мама и папа – врачи.

Другим отличием нашего политического руководства от норм Римского права и правовых норм Века Просвещения (тогда жил и писал Монтескье) является присутствие в рядах наших законодателей прежде осужденных правонарушителей. Чего не было и быть не могло в злокозненной царской Государственной Думе России. Где статья 10 Положения о выборах в Государственную Думу запрещала рассмотрение кандидатов, в прошлом осужденных за кражу и мошенничество. Кстати, срока давности по этому запрету не существовало.

Иное дело у нас. Мы не изгоняем преступников из законодательной среды. Как и лиц, обладающих защитными справками о наличии у них выраженной психической болезни. Подчеркиваю: защитными.

И все-таки: что будет с нами? Не знаю. Почти всё зависит от нас. Не от Владимира Зеленского. Приведу конкретный исторический пример. В середине 18 -го века прусский король Фридрих Великий решил построить в потсдамском парке дворец Сан-Суси. Но ему мешала расположенная там мельница. Мельник, упрямый и самодостаточный человек, отказался снести мельницу и подал на короля в суд. И выиграл процесс. Отсюда и пошла французская поговорка: «Есть ещё судьи в Берлине». Так вот, я очень хочу дожить до тех времен, когда живущие по соседству с нами народы будут говорить: «Есть ещё судьи в Киеве!»