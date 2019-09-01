Фото: dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге около 14:45 на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись автомобили "Москвич" и Ford. В результате аварии погибли три человека: оба водителя и пассажир Ford.

Об этом сообщила пресс-служба облуправления ГосЧС, сотрудники которой выезжали на место происшествия, чтобы смыть с проезжей части вытекшее топливо, и потушили один из автомобилей, загоревшийся после столкновения.

Фото: 1kr.ua

По данным издания "Первый городской", накануне на водителя Ford составили админпротокол за вождение в нетрезвом виде. Стрелка на спидометре этого авто замерла на отметке 130 км/час.