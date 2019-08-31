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На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины

Один украинский военный получил ранения средней степени тяжести.

На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины
Фото: EPA/UPG

С начала суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня и применяли оружие запрещенных калибров.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они дважды обстреляли позиции украинских вблизи Зайцево; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Майского; со станковых противотанковых гранатометов - в районе Луганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения средней степени тяжести.

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