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1 сентября в Киеве до +29 градусов

Осадков не прогнозируют.

1 сентября в Киеве до +29 градусов
Фото: Артем Атаманюк

1 сентября в Киеве ясно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +15…+17, днем +27…+29.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

На курортах Карпатского региона без существенных осадков, температура в Моршине ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов, в Трускавце ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов, в Сваляве ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +24…+30 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+10 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.

31 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22…+24 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса

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Источник: "Украинские новости"
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