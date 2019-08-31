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Контрабандист из Закарпатья пытался залететь в Словакию на самодельном летательном аппарате

Пилот задержан словацкими пограничниками.

В нескольких километрах от украинско-словацкой границы вблизи словацкого города Собранце местные пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров малый летательный аппарат и задержали его пилота-украинца.

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела Ужгород сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата. В районе Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Управлял летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, украинские пограничники начали поиски места взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.

Напомним, в мае на украинско-румынской границе обнаружили разбитый вертолет и тело пилота.

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