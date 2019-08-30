Мужчина, у которого требовали деньги, пришел с заявлением в Военную прокуратуру.

Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

"Группа недешевых и непростых мошенников в составе четырех лиц, по предварительному сговору между собой, в период с июля 2019 года по 30.08.2019, представляясь доверенными лицами Президента государства, которые назначены и находятся на руководящих должностях Офиса Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 000 долларов США за решение на высшем государственном уровне вопроса о назначении лица на руководящую должность в государственном концерне "Укроборонпром"", - написал Матиос на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

По его словам, мужчина, у которого требовали деньги, пришел с заявлением в Военную прокуратуру.

"30.08.2019 во время передачи части суммы в одном из офисов напротив здания Офиса Президента в размере 250 000 долларов США, указанные мошенники были задержаны сотрудниками Военной прокуратуры, следователем территориального управления ГБР в городе Киеве при участии оперативников СБ Украины", - добавил Матиос.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).