С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, погиб военный

В течение текущих суток российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В ходе выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем", - говорится в вечерней сводке.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского младший сержант Сергей Савинов.