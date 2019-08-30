В оккупированном Крыму РФ отрабатывает высадку десанта с вертолетов

В учениях участвуют около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники.

В оккупированном Россией Крыму проводятся новые учения армии РФ, в ходе которых 20 российских вертолетов высаживают десантников на полигоне Опук под Феодосией. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны РФ.

“Около 20 вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку тактического десанта мотострелкового соединения Черноморского флота в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Опук в Крыму”, - сказано в сообщении.

Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».

Согласно ведомству страны-оккупанта, особенностью многоцелевого вертолета Ми-8АМТШ, отличающей его от предыдущих вариантов серии Ми-8, является включение в состав вооружения противотанковой управляемой ракеты «Атака» или «Штурм», управляемых ракет «Игла». Один вертолет может перевозить до 30 военнослужащих.

В учениях принимают участие около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов.

Напомним, 19 августа Россия проводила в оккупированном Крыму командно-штабные учения по управлению силами подразделений Черноморского флота.