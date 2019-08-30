Суд оправдал беркутовца, которого обвиняли в пытках активистов Майдана

Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом сообщает "Громасьдке".

Хандрыкин обвинялся по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки по предварительному сговору группой лиц". Эпизод, который расследовал суд, касается событий возле стадиона имени Лобановского ("Динамо") 20 января 2014 года. Тогда сотрудники "Беркута" сбросили с колонны стадиона и избили двух активистов - Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. Согласно материалам дела, 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина, - ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", - говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса.

Обвиняемого на судебном заседании не было.

По словам одного из прокуроров по делу Игоря Иванцова, группа прокуроров вероятнее всего будет подавать апелляцию. "Я считаю, что это решение нужно оспаривать, и мы будем готовить апелляцию после совещания с главным прокурором группы прокуроров по этому делу", - сказал Иванцов в комментарии LB.ua. "Уверен, у нас найдутся убедительные доводы", - прокомментировал Валерий Дмитриев, старший группы прокуроров по делу.

Сейчас Хандрыкин является сотрудником харьковской полиции.

Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще двое бывших беркутовцев - Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию.

Напомним, ранее суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане.