В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Труднощі виховання
Труднощі виховання
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании

Также сообщается об обысках по месту жительства нескольких сотрудников НОТУ.

ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании
Фото: wikipedia.org

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а также по месту жительства нескольких ее сотрудников проходят обыски.

Об этом сообщила спикер НОТУ Виктория Сидоренко в фейсбуке.

"Сегодня, 30 августа, в главный офис UA:Общественное вещание, телецентра «Карандаш», пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности. Также около 7:00 утра с обыском пришли и в квартиру главы правления Зураба Аласании, а также в дома нескольких других работников", - написала она.

Сидоренко отметила, что основания для таких следственных действий ей неизвестны.

В пресс-службе Госбюро расследований уточнили, что обыски проходят по делу о злоупотреблении служебным положением некоторыми сотрудниками НОТУ.

"В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что ГБР при сопровождении СБУ проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", - говорится в сообщении ГБР в фейсбуке.

В Бюро подчеркнули, что следственные действия проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

Напомним, 31 января набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией во время заседания, в повестке дня которого не было вопроса об отставке главы правления. Позже выяснилось, что на Аласанию написал жалобу профсоюз.

28 июня Набсовет "Суспильного" отменил решение об увольнении Аласании.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также