Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных с начала суток

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом информирует штаб ООС в вечерней сводке.
Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка и Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил возле Зайцевого и Луганского.
Информации о потерях среди украинских военных нет.
За минувшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.