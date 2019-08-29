Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных с начала суток

О потерях среди украинских военных не сообщается.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует штаб ООС в вечерней сводке.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил возле Зайцевого и Луганского.

Информации о потерях среди украинских военных нет.

За минувшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.