Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на "осенний" режим

Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30.

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 сентября перейдут на осенний режим работы.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать следующие дорожные коридоры:

"Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик);

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Майорское" в Донецкой области закрывали из-за обстрелов.