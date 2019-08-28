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Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на "осенний" режим

Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30.

Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на "осенний" режим
Пропускной пункт "Гнутово"
Фото: Пресс-центр штаба ООС

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 сентября перейдут на осенний режим работы.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать следующие дорожные коридоры:

  • "Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  • "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик);
  • "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Майорское" в Донецкой области закрывали из-за обстрелов.

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