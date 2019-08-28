В Дрогобыче решили отселить все семьи из разрушенного дома из-за угрозы нового обвала

Все 64 семьи планируют переселить в один из санаториев курортного Трускавца.

В Дрогобыче Львовской области решили отселить все 64 семьи из разрушенного дома.

Об этом сообщил представитель Дрогобычского городского совета.

"Будут отселены все семьи", - сказал он.

По его словам, такое решение принято из-за угрозы нового обвала.

Все семьи планируют переселить в один из санаториев курортного города Трускавец, который находится рядом с Дрогобычем.

Спасатели продолжают поиски 5 людей под завалами дома в Дрогобыче Львовской области.

Ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажки. 2 человека погибли и 7 госпитализированы. Среди пострадавших - шетилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года.

На данный момент есть две версии трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

Около 15:00 в доме произошел новый обвал. Упала верхняя плита, которая нависла над руинами. Никто из спасателей не пострадал.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обрушение жилого дома в Дрогобыче и в связи с этим анонсировал аудит всех жилых домов Украины.