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В Дрогобыче упала еще одна плита в обрушенном доме

Никто из спасателей не пострадал.

В Дрогобыче в доме, который обрушился сегодня ночью, произошел новый обвал - упала верхняя плита, которая нависала над развалиной. Об этом указано на сайте Дрогобычского горсовета.

"Около 15.00 в Дрогобыче, в доме, где ночью обрушился подъезд четырехэтажки, произошел новый обвал. Упала верхняя плита, которая нависла над руинами. Никто из спасателей не пострадал. Задействованные службы готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обвал", - сказано в сообщении.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Отмечается, что из дома эвакуировали 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Кроме того, эксперт осмотрел остальные подъезды дома и по его заключению угроз дальнейшего обвала в них нет. Жителям позволят забрать основные вещи из квартир. После этого квартиры опечатают.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Администрация КП "Дрогобичводоканал" сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал обрушение жилого дома в Дрогобыче и в связи с этим анонсировал аудит всех жилых домов Украины.

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