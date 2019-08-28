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В Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста

На этом месте расстреляли 7 тыс. евреев. 

В Николаевской области недалеко от поселка Врадиевка неизвестные нацарапали нацистскую символику на памятнике жертвам Холокоста. Об этом на фейсбуке сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным 7 тысячам евреев", - написал он.

Фото: Eduard DolinskyФБ
Фото: Eduard DolinskyФБ

Он отметил, что их расстреляли на месте памятника осенью 1941 года, когда вели якобы на новое поселение. Среди убитых, в основном, были женщины, старики и дети.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в Житомирской области в Новограде-Волынском неизвестные разбили три надгробия на местах захоронений бойцов АТО. Правоохранители установили, что ночью, в целом, вандалы повредили 16 памятников.

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