Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
ГоловнаСуспільствоПодії

У Херсоні вандали пошкодили 17 пам'ятників братської могили, - поліція

Поліція розшукує зловмисників.

У Херсоні вандали пошкодили 17 пам'ятників братської могили, - поліція
Фото: hr.npu.gov.ua

Поліція Херсона встановлює осіб, які пошкодили пам’ятники братської могили на меморіальному кладовищі.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Сьогодні близько 11:50 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував 39-річний мешканець обласного центру. Чоловік розповів, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам’ятників братської могили", - йдеться у повідомленні.

На місці працівники слідчо-оперативної групи виявили 17 розбитих та повалених на землю кам’яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни.

Фото: hr.npu.gov.ua

Наразі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше  поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО у місті Умань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також