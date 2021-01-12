Поліція Херсона встановлює осіб, які пошкодили пам’ятники братської могили на меморіальному кладовищі.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Сьогодні близько 11:50 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував 39-річний мешканець обласного центру. Чоловік розповів, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі особи пошкодили близько 20 пам’ятників братської могили", - йдеться у повідомленні.

На місці працівники слідчо-оперативної групи виявили 17 розбитих та повалених на землю кам’яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни.

Фото: hr.npu.gov.ua

Наразі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО у місті Умань.