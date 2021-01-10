Сущенко закликав правоохоронців притягнути до відповідальності вандалів, які спаплюжили меморіал героям АТО в Умані

Невідомі викрали вночі зі стели загиблим учасникам АТО три фотокартки героїв та зламали прожектор для підсвітки Обеліску Слави.

Перший заступник голови Черкаської обласної ради, керівник місцевого осередку партії "Європейська Солідарність" Роман Сущенко закликав правоохоронні органи з’ясувати усі обставини вандалізму з меморіалом героям АТО в Умані.

Невідомі викрали вночі зі стели загиблим учасникам АТО три фотокартки героїв та зламали прожектор для підсвітки Обеліску Слави, повідомили у пресслужбі "ЄС" з посиланням на Сущенка.

"Закликаю місцеві правоохоронні органи з’ясувати усі обставини цього жахливого акту вандалізму, розшуку та притягнення до відповідальності причетних до паплюження пам’яті захисникам України, які ціною власного життя що зпинили агресора. Разом з Іриною Геращенко та депутатами Уманської міської ради від «Європейської Солідарності» звертаємося до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо невідкладного початку досудового розслідування", - заявив він.

Фото: "Європейська солідарність"

Сущенко також закликав відповідальних уманчан бути пильними й робити усе можливе для упередження подібних проявів вандалізму та неповаги до пам’яті українських патріотів.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО. Кримінальне провадження відкрито за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.