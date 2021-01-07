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Порошенко вважає події в Капітолії викликом американській демократії (оновлено)

А також підтвердженням "жахливих наслідків політичної безвідповідальності".

Порошенко вважає події в Капітолії викликом американській демократії (оновлено)
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає подіії в Вашингтоні "наслідком політичної безвідповідальності і справжнім викликом американській демократії". Про це він написав у Facebook.

"Глибоко шокований подіями у Капітолії. Справжній виклик для американської демократії! Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики. Вірю, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку. Україна солідарна з Вами!" - написав Порошенко.

Пізніше Петро Порошенко привітав обраного Президента США Джо Байдена з утвердженням перемоги на рівні Конгресу.

"Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме у такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України. Бажаю успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало", - написав Порошенко також у фейсбуці. 

Нагадаємо, вчора у Вашингтоні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа. Група протестувальників у камуфляжі увірвалася до будівлі американського Сенату, влаштувавши безлад у внутрішніх приміщеннях та сутички з правоохоронцями. За попередніми даними від вогнепального поранення загинула одна людина з числа протестувальників.

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