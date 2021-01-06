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Зеленський доручив перевірити інформацію про ввезення в Україну контрабандної вакцини від ковіду

"За контрабанду і контрафакт має бути покарання".

Зеленський доручив перевірити інформацію про ввезення в Україну контрабандної вакцини від ковіду
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", - написав Зеленський.

Він зазначив, що у держави є чіткий план вакцинації - спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом.

"За контрабанду і контрафакт має бути покарання", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ЗМІ була поширена інформація, що деякі представники української влади нібито позачергово вакцинувалися невідомою вакциною. Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити цю інформацію.

Він також нагадав, що Україна очікує першу партію вакцин - 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. 30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало відповідний контракт. МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців

На початку грудня минулого року глобальне агентство з питань координації поліції Інтерполу застерегло, що організовані злочинні мережі можуть продавати фальшиві вакцини проти COVID-19.

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