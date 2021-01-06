​Степанов доручив закупити вакцини від ковіду через компанію-посередника, - "Пацієнти України"

Громадська організація "Пацієнти України" заявляє, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив закупити іноземну вакцину від коронавірусу через українську компанію-посередника "Лекхім".

Про це повідомила громадська організація "Пацієнти України".

"Степанов доручив закупити вакцини від COVID-19 у скандальної компанії часів Богатирьової. Максим Степанов фактично самостійно призначив компанію, в якої буде закуплена вакцина від COVID-19. Міністр МОЗ вирішив не змінювати свої звички у новому році і знову втрутитись у роботу ДП "Медичні закупівлі України"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держпідприємство "Медзакупівлі України" надіслало МОЗ документи щодо укладання угод із кількома компаніями. Однак, очільник МОЗ наполіг на укладанні лише однієї угоди на закупівлю вакцини.

В організації також заявили, що голова МОЗ таким чином блокує вихід на ринок інших виробників.

"Компанія “Лехкім” вже має свою скандальну репутацію часів Раїси Богатирьової. Власником заводу АТ "Лекхім", як і ще одного ПрАТ "Технолог" є Валерій Печаєв - її соратник. Препарати цих двох заводів за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах, за словами тодішнього депутата ВР Петренка, який входив до ТСК з питань розслідування діяльності МОЗ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. 7 січня компанія має оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%.

Голова МОЗ також повідомив, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім".