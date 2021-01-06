Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками припинив роботу (оновлено)
Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками припинив роботу (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ за результатами 2020 року вважає діяльність ДП "Медзакупівлі" неефективною

Степанов повідомив, що підприємство провалило тендери по 103 позиціях. 

МОЗ за результатами 2020 року вважає діяльність ДП "Медзакупівлі" неефективною
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я вважає діяльність державного підприємства "Медичні закупівлі України" неефктивною.

Ці висновки зроблені на основі діяльності ДП у 2020 році, заявив на брифінгу 6 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, підприємство у минулому році провалило закупівлю 20% необхідних ліків.

"У нього (ДП. – Ред.) є одна функція - за кошти держави провести закупівлі, купити важливі для країни ліки. У 2020 році МОЗ доручило ДП провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів. Треба було провести тендери, отримано (підприємством завдання. – Ред.) було в середині року. Станом на 31 грудня тендери по 103 позиціях було провалено. 20% від загальної кількості усіх найменувань... а за цим всім стоять життя українців. Це препарати для пацієнтів з онкологією, для лікування кардіозахворювань, по кардіогрупі все було практично провалено", - заявив міністр.

Степанов заявив, що міністерство буде перестраховуватися та купувати з інших джерел.

Нагадаємо, що певний конфлікт між МОЗ та головою ДП "Медичні закупівлі" Арсеном Жумаділовим загострився на тлі закупівлі вакцини від коронавірусу. 

Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

За його словами, МОЗ не дотрималося принципу розділення функцій політичного органу та закупівельної агенції задля уникнення зловживання повноваженням, заявили у держпідприємстві.

Також він сказав, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника. Він зазначив, що один із виробників має намір відмовитися від подальших перемовин із Україною, якщо рішення про замовлення не буде прийняте. 

Степанов назвав дописи Жумаділова "літературною творчістю" і сказав, що той дискредитує Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також