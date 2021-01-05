За добу в Україні виявили 5 334 нових випадки ковіду, 13 850 осіб одужали

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за добу було госпіталізовано - 1 280 осіб. 202 пацієнти померли. Одужали - 13 850 осіб. Було здійснено 39 286 тестувань, зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 083 585 осіб, 747 408 - одужало. Від ускладнень захворювання померли 19 129 пацієнтів. Всього було проведено проведено 5 645 178 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента відбулася нарада, на якій повідомили, що в Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - зменшується кількість хворих і зростає число тих, хто одужав.

Згідно з рішенням Кабміну, з 8 січня до 25 січня в Україні діятиме локдаун. Також до березня продовжено режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну. Перед цим, ц було введено так званий карантин вихідного дня, однак в МОЗ заявили, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.