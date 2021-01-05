Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 5 334 нових випадки ковіду, 13 850 осіб одужали

Було здійснено 39 286 тестувань, зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132.

За добу в Україні виявили 5 334 нових випадки ковіду, 13 850 осіб одужали
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за добу було госпіталізовано - 1 280 осіб. 202 пацієнти померли. Одужали - 13 850 осіб. Було здійснено 39 286 тестувань, зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 083 585 осіб, 747 408 - одужало. Від ускладнень захворювання померли 19 129 пацієнтів. Всього було проведено проведено 5 645 178 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 846 випадків;
  • Вінницька область – 76 випадків;
  • Волинська область – 86 випадків;
  • Дніпропетровська область – 320 випадків;
  • Донецька область – 269 випадків;
  • Житомирська область – 77 випадків;
  • Закарпатська область – 65 випадків;
  • Запорізька область – 418 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 266 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 371 випадок;
  • Миколаївська область – 87 випадків;
  • Одеська область – 682 випадки;
  • Полтавська область – 376 випадків;
  • Рівненська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 59 випадків;
  • Тернопільська область – 53 випадки;
  • Харківська область – 313 випадків;
  • Херсонська область – 84 випадки;
  • Хмельницька область – 40 випадків;
  • Черкаська область – 376 випадків;
  • Чернівецька область – 127 випадків;
  • Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента відбулася нарада, на якій повідомили, що в Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - зменшується кількість хворих і зростає число тих, хто одужав.

Згідно з рішенням Кабміну, з 8 січня до 25 січня в Україні діятиме локдаун. Також до березня продовжено  режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну. Перед цим, ц було введено так званий карантин вихідного дня, однак в МОЗ заявили, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також