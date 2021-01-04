Харківська фармкомпанія "Біолік" не подавала документів на реєстрацію Sputnik V, – ДЕЦ

Харківська фармакологічна компанія "Біолік" станом на 4 січня не подавала заявок на реєстрацію російського препарату Sputnik V як вакцини від коронавірусу.

Про це в Державному експертному центрі повідомили "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 4 січня 2021 в ДЕЦ заявок на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходило", – повідомили в ДЕЦ.

2 січня з'явилася інформація, що харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V". Документ про заявку реєстрацію російської вакцини в Україні був опублікований на сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

Кінцевий бенефіціар харківського АТ "Біолік" Віктор Мартін є товаришем російського мільярдера Віктора Харітоніна. Саме Харітонін як основний акціонер "Фармстандарту" ще кілька років тому офіційно був власником заводу "Біолік" у Харкові.

До 2019 року "Біолік" мав назву "Фармстандарт-Біолік", а до 2017-го - майже 100% її акцій прямо належали російській “Фармстандарт”. В 2017 році "Фармстандарт" зменшив свою частку, продавши по 25% акцій кіпрським Vilkom Services Limited і Stapavelo Enterprises Limited.

Проте навіть в Росії висловлювали сумніви в тому, що "Фармстандарт" дійсно продав контрольний пакет "Біоліка". Російське інформаційне агентство "AK&M" припускало, що структуру власності змінили заради уникнення санкцій або націоналізації.

Протягом 2018-2019 років єдиним акціонером "Біоліка" залишилася кіпрська Vilkom Services Limited. Згідно з документами на офіційному сайті компанії, кінцевим бенефіціаром Vilkom Services є Віктор Мартін (Німеччина).

У МОЗ заявили, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності, адже закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Спутнік V" заплановано на грудень 2021 року.

Ще раніше, на початку грудня, російським фондом прямих інвестицій було оприлюднено заяву про можливість технологічного трансферу та запуску в Україні так званої російської вакцини.

У заяві Фонду прямих інвестицій йшлося, що його генеральний директор та директор Національного дослідного центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії разом з головою політради партії ОПЗЖ, кумом президента РФ Віктором Медведчуком обговорювали запуск виробництва препарату на території України.

При цьому заявлялося, що РФ готова виробляти в Україні "вакцину" та подати документи для її реєстрації. Зазначалося, що "випуск готової форми вакцин на території України налагодила фармацевтична компанія "Біолік", проте не вказується, що мова йде саме про "Супутник", а не про інші вакцини.

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі LB.ua повідомив, що МОЗ нічого не відомо про можливість випуску "російської вакцини від коронавірусу Sputnik V "на території України.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує.