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Медведчук знову зустрівся з Путіним у Москві і розповів, що вакцинувався від коронавірусу в окупованому Криму

Президент РФ пообіцяв йому вакцину від COVID-19, однак Київ для цього має сформулювати запит.

Медведчук знову зустрівся з Путіним у Москві і розповів, що вакцинувався від коронавірусу в окупованому Криму
Архивне фото
Фото: kremlin.ru

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним, а також із прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час розмови Медведчук попросив у Путіна надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму у серпні.

"Вакцинувався я, дружина Оксана, наш син Богдан. Дуже добре її перенесли, і вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом", - сказав Медведчук.

Путін відповів йому, що Росія готова надати Україні вакцину, однак київська влада офіційно має сформулювати відповідний запит.

"Одразу хочу сказати, що така можливість існує", - сказав Путін і зазначив, що Росія вже постачає вакцину до Білорусі.

"Якщо ми з Білоруссю вже почали цю роботу, то можемо так само працювати і з Україною. Потрібно зі спеціалістами з України зайнятися реалізацією цього плану, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби", - сказав Путін.

Російський президент подякував Медведчуку за його позицію в питанні російсько-українських відносин та висловив готовність "сприяти їхньому відновленню".

Як повідомлялося, 11 серпня Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що дружина Медведчука Оксана Марченко нещодавно стала власницею будівельної компанії у Москві.

На початку серпня Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим. За даними ЗМІ, сім'я Медведчука володіє там бізнесом, який з'явився уже після російської анексії.

У березні Медведчук в Москві провів зустріч з Путіним і головою Держдуми В'ячеславом Володіним. Перед цим делегація ОПЗЖ у складі Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна і Тетяни Плачкової провели зустріч зі членами Держдуми РФ. Верховна Рада відмежувалася від московських зустрічей Медведчука і Рабіновича і заявила, що депутати ОПЗЖ їздили до РФ як приватні особи і не представляли український парламент.

У грудні минулого року Медведчук приїжджав до Путіна з ідеєю переговорів у нормандському форматі на рівні парламентів.

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