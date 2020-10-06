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В Києві відкрили два оновлені шляхопроводи

За словами Кличка, підрядник дав гарантію на 5 років.

В Києві відкрили два оновлені шляхопроводи
Фото: Пресслужба

Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери. Про це повідомляє пресслужба міського голови. 

«Відсьогодні повністю відкрито рух ще двома оновленими шляхопроводами. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій, облаштували сучасну гідроізоляцію. Влаштували кілька шарів асфальту, на який підрядник дає гарантію - 5 років. А також встановили нову систему вуличного освітлення та нову огорожу. 

«Зазначу, що завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років. Нагадаю, що навесні цього року ми капітально оновили ще два шляхопроводи на вулиці Богатирській. Хочу наголосити, що ми комплексно підходимо до ремонту транспортних вузлів у всіх районах міста, - зазначив мер столиці. - На цьому магістральному напрямку, крім цих шляхопроводів, вже відремонтували частину проспекту Степана Бандери на ділянці від проспекту Оболонського до Північного мосту, шляхопровід на перетині проспекту Степана Бандери і проспекту Героїв Сталінграда, пішохідний міст на проспекті Степана Бандери», - підкреслив Віталій Кличко. 

Він також повідомив, що за останні роки в Києві капітально відремонтували 24 мости і шляхопроводи. На 31 об’єкті зробили середній ремонт.

«Тобто загалом ми оновили вже 55 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати», - заявив Віталій Кличко.

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