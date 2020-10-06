Єрмак і Стефанішина в Римі обговорили ситуацію на Донбасі з головою МЗС Італії

Також повідомляють про зустріч голови Офісу президента з держсекретарем Ватикану.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в Римі зустрілися з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відновлення мирного процесу.

Луїджі Ді Майо наголосив на підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Він відзначив дотримання українськими військовими режиму припинення вогню та висловив сподівання на позитивні зрушення в переговорах щодо виконання Мінських домовленостей.

Під час зустрічі також було обговорено посилення двосторонніх відносин України та Італії, зокрема економічної та торговельної співпраці. Також співрозмовники говорили про підготовку засідання українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.

За інформацією видання ZN.UA, в розпорядженні якого є програма візиту, представники України також провели бесіди з генеральним директором департаменту політики та безпеки Карді, а потім Єрмак вирушив до Ватикану на зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном у форматі тет-а-тет. Зазначається, що на цій зустрічі навіть не було українського перекладача, а переклад забезпечувався італійською стороною.

За інформацією дипломатичних джерел, до підготовки цього візиту не залучалися ні український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі. Як зазначає ZN.ua, ключову роль в організації зустрічі Єрмака з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном зіграв Клаудіо Гуджеротті, який у 2015-2020 роках був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні.

За інформацією джерел видання, однією з головних тем цієї зустрічі було обговорення й узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі (ця посада залишається вакантною вже понад рік - з липня 2019 року), оскільки в ОП розраховують на можливе залучення Ватикану до врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський призначив послом України в Італії керівника департаменту Держпротоколу і церемоніалу Офісу президента Ярослава Мельника.