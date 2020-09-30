Аваков і Геращенко поїхали до Мілану, щоб підтримати нацгвардійця Марківа у суді

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступник Антон Геращенко поїхали до Мілану, щоб підтримати на суді бійця Національної гвардії Віталія Марківа.

"У Мілані з мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук і нашою командою готуємося до завтрашнього засідання по апеляції у справі гвардійця. Суд повинен вирішити, чи притягати матеріали української сторони до справи! Очікуємо справедливого рішення", - написав Аваков у Twitter.

Геращенко, у свою чергу, додав, що Україна повинна боротися за кожного свого захисника ".

"І ми робимо це разом! ", - написав він у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, суд присяжних у справі Марківа продовжить розгляд апеляції 1 жовтня. На ньому буде винесено рішення суду, чи долучити нові докази та чи долучати нових свідків, яких пропонує Україна. Потім почнуться судові дебати.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа. У грудні видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада Україн прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія повинен був розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року. Однак, розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус. Повідомлялося, що апеляційний процес почнеться 29 вересня, а наступне засідання призначене на 1 жовтня.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків непричетний до загибелі італійського фоторепортера.

Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.