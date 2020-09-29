Суд Мілану сьогодні розгляне апеляцію у справі Марківа: Україна очікує виправдального вироку

МВС України наголошує, що позиція звинувачення побудована на припущеннях і російській пропаганді.

Сьогодні, 29 вересня, в Мілані відбудеться засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа, який звинувачений судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі у Слов'янську, захопленому російскими окупантами.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"У липні 2019 року суд присяжних міста Павії засудив Віталія Марківа на 24 роки позбавлення волі за злочин, якого він не скоював. Сторона захисту, яку ведуть кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Валле і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі", - наголосили в МВС.

Зазначається, що невинуватість Марківа підтверджується результатами експертиз, які показали, що він фізично не міг бачити зі своєї позиції на горі Карачун місце, де сталася загибель італійського журналіста і його перекладача, і Марків не міг вести прицільну стрільбу з автомата АК-74 на відстані 1700 метрів.

МВС зазначає, що позиція звинувачення була побудована на припущеннях і російській пропаганді, яка з дня загибелі Рокеллі звинуватила українську владу в загибелі журналіста.

"Українська сторона робить все можливе для звільнення Марківа. Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана лише одного можливого вироку - виправдального!",- заявили в МВС.

Нагадаємо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію у справі Марківа. У грудні видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада Україн прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія повинен був розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року. Однак, розгляд апеляції було заблоковано через коронавірус.

Повідомлялося, що апеляційний процес почнеться 29 вересня, а наступне засідання призначене на 1 жовтня. Захист виступив за відкритий режим засідань із присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків непричетний до загибелі італійського фоторепортера.

Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.