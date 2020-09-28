Суд у справі МН17 оголосив перерву до 3 листопада

У суді по справі рейсу МН17 "Малазійських авіаліній", який збили над територією Донбасу у 2014 році, оголошено перерву до 3 листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд призупинено до наступного блоку, щоб захист (одного з обвинувачуваних Олега Пулатова, - ред.) зміг подати запит щодо додаткового розслідування в листопаді", - пояснив головуючий суддя Гендрік Стейнгаус..

Він також оголосив, що наступна дата для слухань - 3 листопада.

Раніше захист Пулатова попросив час для того, щоб остаточно визначитися, яке додаткове розслідування необхідно провести в інтересах підзахисного. Також суд ввірив слідчому судді питання про те, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня суд Нідерландів поновив слухання у справі МН17. На попередньому засіданні, 31 серпня, захист Пулатова повідомив, що можливості провести з ним особисту зустріч на території Росії не було через пандемію, проте вже заброньовані квитки на літак, і найближчим часом адвокати відправляться в РФ для зустрічі з клієнтом.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту (298 людей)загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.